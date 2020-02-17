Главный тренер «Оттавы»: Анисимов проявлял терпение, хорошо играл в пас и начинал атаки

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит отметил игру российского нападающего Артема Анисимова в матче против «Далласа».
«Анисимов проявлял терпение, хорошо играл в пас и начинал атаки, имел несколько шансов. В овертаймах мы его особенно не использовали, потому что продолжаем развивать молодежь, но сегодня я хотел дать шанс каждому», - приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.
Напомним, сегодня «Оттава» в овертайме одержала победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).
Победную шайбу записал на свой счет Анисимов. Для него этот гол стал 11-м в сезоне.
«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Даллас» - второй на Западе (74).
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