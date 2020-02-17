Главный тренер «Далласа»: Сегодня Худобин заработал это очко для нас

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс отметил игру российского вратаря команды Антона Худобина.
«Худобин надежно играет весь год. Мне жаль, что мы пропустили четыре шайбы. Но мы в этом месяце много играли в гостях, и сегодня это на нас сказалось. Поэтому нужен был стоящий на голове вратарь. И он сегодня заработал это очко для нас», - приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.
Напомним, сегодня «Оттава» в овертайме одержала победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).
Победную шайбу записал на свой счет Артем Анисимов. Для него этот гол стал 11-м в сезоне.
Ворота гостей защищал Худобин. Голкипер отразил 42 броска из 46.
«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Даллас» - второй на Западе (74).
19 февраля «Сенаторз» на своем льду примут «Баффало», а 20-го числа «Старз» - «Аризону».