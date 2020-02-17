Александр Овечкин: У «Вашингтона» приятные воспоминания о Лас-Вегасе. Здесь мы завоевали Кубок Россиянин постарается прервать безголевую серию.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин накануне матча против «Вегаса» вспомнил о победе в Кубке Стэнли в 2018 году.

«Тут мы завоевали Кубок. Конечно, мы помним это. Замечательный город, хорошие воспоминания», - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в сезоне 2017/18 «Вашингтон» в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли обыграл «Вегас» со счетом 4:1.

В текущем сезоне «Кэпиталз» занимают третье место в таблице Восточной конференции, набрав 79 очков. «Вегас» - шестой на Западе (68).