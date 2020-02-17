«Северсталь» нанесла поражение «Трактору» Встреча прошла в Челябинске.

Хоккеисты «Трактора» проиграли на домашней арене игрокам «Северстали» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:4.

В составе победителей точными бросками отличились Артурс Кулда, Владислав Кодола, а также Андрей Алексеев и Никита Хлыстов. У хозяев по шайбе забросили Лукаш Седлак и Томаш Гика.

Таким образом, «Северсталь», набрав 52 очка, занимает 10-е место в таблице «Запада». У «Трактора» – 49 очков и последняя, 12-я позиция на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

Трактор» – «Северсталь» – 4:2 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы: Кулда (Кинрейд, Кодола), 03:28 – 0:1; Кодола (Марковин), 17:02 – 0:2; Седлак, 43:30 – 1:2; Гика (Седлак, Кейлоф), 46:02 – 2:2; Алексеев (Марковин, Петунин, бол), 56:23 – 2:3; Хлыстов (Капустин, бол), 59:55 – 2:4