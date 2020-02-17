«Салават» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ Встреча прошла в Уфе.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Сочи» завершился в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Кадейкин, а также Линус Умарк.

Таким образом, команда вышла в плей-офф. На сегодняшний день она занимает 6-е место в таблице «Запада», набрав 66 очков. В активе «Сочи» – 55 очков и 9-я позиция на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – «Сочи» – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Кадейкин (Бурмистров, Крикунов, бол), 50:00 – 1:0; Умарк (Семенов, ПВ), 58:52 – 2:0