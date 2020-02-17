«Магнитка» одолела «Куньлунь» Встреча прошла в Магнитогорске.

«Металлург» на своем льду обыграл китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

У хозяев отличились Богдан Потехин (в большинстве) и Томаш Филиппи (также в большинстве), у гостей – Райан Спроул (и тоже в неравных составах).

Эта победа позволила «Магнитке» обойти китайский клуб и подняться на седьмое место «Востока», набрав 62 очка. У «Куньлуня» – 60 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Мг) – «Куньлунь» – 2:1 (0:0, 1:0,1:1)

Голы: Потехин – (О'Делл, Яковлев, бол), 23:56 – 1:0. Филиппи – (Вик. Антипин, Мозякин, бол), 46:44 – 2:0. Спроул – (Уэрек, бол), 49:07 – 2:1