Василевский признан второй звездой недели в НХЛ Об этом сообщает пресс-служба организации.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский занял второе место в тройке лучших хоккеистов по итогам прошедшей недели в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский вратарь помог «молниям» одержать три победы, отразив 94,9% бросков.

Третьим стал форвард «Лос-Анджелес Кингз» Тайлер Тоффоли. В его активе четыре гола в двух матчах.

Первой звездой недели признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, который набрал 10 очков в четырех матчах.