ЦСКА победил минское «Динамо», Капризов оформил дубль

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) – ЦСКА завершился в пользу московского клуба – 4:1.
В составе армейцев лучшим оказался Кирилл Капризов, сделавший дубль. Еще по шайбе забросили Марио Кемпе и Максим Мамин. У хозяев это сделал Александр Когалев.
После этой встречи команда Игоря Никитина занимает первое место в таблице «Запада», набрав 90 очков. У «Динамо» – 37 очков и предпоследняя, 11-я позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – ЦСКА – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Капризов (Кемпе, Слепышев), 17:13 – 0:1; Кемпе (Григоренко, Капризов), 28:16 – 0:2; Капризов (Слепышев), 37:49 – 0:3; Когалев (Дерябин, Принс), 42:35 – 1:3; Мамин (Григоренко), 49:52 – 1:4
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