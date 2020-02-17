ЦСКА победил минское «Динамо», Капризов оформил дубль Встреча прошла на домашней арене белорусского клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) – ЦСКА завершился в пользу московского клуба – 4:1.

В составе армейцев лучшим оказался Кирилл Капризов, сделавший дубль. Еще по шайбе забросили Марио Кемпе и Максим Мамин. У хозяев это сделал Александр Когалев.

После этой встречи команда Игоря Никитина занимает первое место в таблице «Запада», набрав 90 очков. У «Динамо» – 37 очков и предпоследняя, 11-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – ЦСКА – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Капризов (Кемпе, Слепышев), 17:13 – 0:1; Кемпе (Григоренко, Капризов), 28:16 – 0:2; Капризов (Слепышев), 37:49 – 0:3; Когалев (Дерябин, Принс), 42:35 – 1:3; Мамин (Григоренко), 49:52 – 1:4