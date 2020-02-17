«Амур» выиграл у «Нефтехимика», Ушенин оформил хет-трик Встреча прошла в Нижнекамске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Амур» завершился в пользу гостей – 5:3.

В составе победителей три шайбы забросил Владислав Ушенин. Его партнер по команде Кирилл Рассказов оформил дубль. У хозяев отличились Павел Куликов, а также Павел Порядин и Рафаэль Бикмуллин

После этой встречи «Нефтехимик» занимает 9-е место в таблице «Востока», набрав 58 очков. У «Амура» – столько же, однако, команда уступает сегодняшнему сопернику по дополнительным показателям.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» – «Амур» – 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)

Голы: Владислав Ушенин (Горшков, Вячеслав Ушенин), 01:34 – 0:1; Куликов (Шарипзянов, Грошев), 04:06 – 1:1; Порядин (Мерфи, бол), 15:07 – 2:1; Рассказов (Игнатович, Руденков, бол), 28:00 – 2:2; Владислав Ушенин (Турбин, Горшков), 31:50 – 2:3; Бикмуллин, 36:28 – 3:3; рассказов (Руденков, Файзуллин), 39:53 – 3:4; Владислав Ушенин (ПВ), 59:17 – 3:5