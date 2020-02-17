СКА разгромил «Адмирал», одержав девятую победу кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Адмирал» завершился уверенной победой хозяев 5:0. Она стала для СКА уже девятой подряд.
Шайбы у армейцев забросили Кирилл Марченко, Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Йори Лехтеря и Йоонас Кемппайнен.
У СКА стало 87 очков, и питерцы занимают второе место на «Западе». В активе «Адмирала» осталось 54 очка, они одиннадцатые на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА – «Адмирал» – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Марченко (Подколзин), 19:07 – 1:0; Кузьменко (Коскиранта), 29:11 – 2:0; Бурдасов (Ткачев, Бенгтссон), 41:07 – 4:0; Лехтеря (Ожиганов, Токранов), 48:59 – 4:0; Кемппайнен (Ткачев, Барабанов), 51:07 – 5:0.
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