СКА разгромил «Адмирал», одержав девятую победу кряду Встреча прошла на домашней арене питерского клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Адмирал» завершился уверенной победой хозяев 5:0. Она стала для СКА уже девятой подряд.

Шайбы у армейцев забросили Кирилл Марченко, Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Йори Лехтеря и Йоонас Кемппайнен.

У СКА стало 87 очков, и питерцы занимают второе место на «Западе». В активе «Адмирала» осталось 54 очка, они одиннадцатые на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА – «Адмирал» – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Марченко (Подколзин), 19:07 – 1:0; Кузьменко (Коскиранта), 29:11 – 2:0; Бурдасов (Ткачев, Бенгтссон), 41:07 – 4:0; Лехтеря (Ожиганов, Токранов), 48:59 – 4:0; Кемппайнен (Ткачев, Барабанов), 51:07 – 5:0.