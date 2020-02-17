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«Йокерит» всухую обыграл московское «Динамо» - Советский спорт
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17 февраля 2020 21:58ХоккейГичунцев Артур

«Йокерит» всухую обыграл московское «Динамо»

Встреча прошла на домашней арене финского клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Динамо» (Москва) завершился в пользу хозяев – 5:0.

В их составе отличились Саку Мяеналанен, Хенрик Хаапала, Ессе Йоэнсуу, а также Никлас Енсен и Микко Лехтонен.

После этой встречи команда из Хельсинки занимает 3-е место в таблице «Запада», набрав 82 очка. У москвичей – 77 очков и 4-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» – «Динамо» (Москва) – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Голы: Мяеналанен (Лехтонен, Хаапала), 11:45 – 1:0; Хаапала (Енсен, Лехтонен, бол), 19:56 – 2:0; Йоэнсуу (Регин, Савинайнен), 26:03 – 3:0; Енсен (Пильстрем, Лехтонен), 30:50 – 4:0; Лехтонен (Хаапала, Енсен, бол), 32; 46 – 5:0

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