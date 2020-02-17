«Автомобилист» уступил «Динамо», рижане прервали серию из 13 поражений Встреча прошла на домашней арене латвийского клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) – «Автомобилист» завершился в пользу хозяев – 2:1.

В их составе по шайбе забросили Кирилл Слепец, а также Александр Протапович. У гостей отличился Дэн Секстон.

Таким образом, «Динамо» прервало серию из 13 поражений и занимает 11-е место в таблице «Запада», набрав 37 очков. «Автомобилист» – четвертый в таблице «Востока». На счету команды 72 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Автомобилист» – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Секстон (Холланд, Доус, бол), 01:50 – 0:1; Слепец (Маршалл), 38:38 – 1:1; Протапович (Мейя, Сотниекс), 47:02 – 2:1