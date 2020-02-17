«Автомобилист» уступил «Динамо», рижане прервали серию из 13 поражений

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) – «Автомобилист» завершился в пользу хозяев – 2:1.
В их составе по шайбе забросили Кирилл Слепец, а также Александр Протапович. У гостей отличился Дэн Секстон.
Таким образом, «Динамо» прервало серию из 13 поражений и занимает 11-е место в таблице «Запада», набрав 37 очков. «Автомобилист» – четвертый в таблице «Востока». На счету команды 72 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) – «Автомобилист» – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Секстон (Холланд, Доус, бол), 01:50 – 0:1; Слепец (Маршалл), 38:38 – 1:1; Протапович (Мейя, Сотниекс), 47:02 – 2:1
Алексей Сафонов: По 2,5 млн евро за 2,5 года – адекватные условия для Кокорина Известный футбольный агент высказался о долгожданном переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. 17.02.2020 10:00 Футбол Григорьевская Юлия «Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья «Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья Сергей Чепиков: На фоне неприятных новостей, Логинов проявил характер и выиграл золото Александр Логинов выиграл золото чемпионата мира в спринте. 15.02.2020 19:00 Биатлон Волохов Юрий «Сейчас он чист, но его не должно быть на чемпионате мира». Что говорят соперники Логинова Российский биатлонист выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. 15.02.2020 21:30 Биатлон Липкин Антон «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Бело-голубым поставили «пятерку». «Йокерит» разгромил «Динамо» 5:0 Самые интересные моменты большого хоккейного понедельника – в обзоре от «Советского спорта». 17.02.2020 22:33 Хоккей Домрачев Владислав Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев Тампа» феерит в девятый раз подряд и без Кучерова. «Вашингтон» выиграл, Ови промолчал опять Обзор игрового дня в НХЛ. 14.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав