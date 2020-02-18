Капризов – о матче с минским «Динамо»: Настраиваемся на свою игру, и не важно, кто наш соперник - Советский спорт
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18 февраля 2020 01:20ХоккейГичунцев Артур

Капризов – о матче с минским «Динамо»: Настраиваемся на свою игру, и не важно, кто наш соперник

Встреча прошла на домашней арене белорусского клуба.

Форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов высказался после победы над минским «Динамо» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо, что реализовали свои моменты, хорошая игра, готовимся к следующей. Что касается гонки бомбардиров, стараюсь не думать сейчас об этом. Стараюсь играть на команду.

Мы настраиваемся на свою игру, и не важно, кто наш соперник. Стараемся отталкиваться от своей игры. В любых ситуациях можно добавлять. Главное – выводы сделать, чтобы в следующих играх забивать», – сказал нападающий.

После этой встречи команда Игоря Никитина занимает первое место в таблице «Запада», набрав 90 очков. У «Динамо» – 37 очков и предпоследняя, 11-я позиция.

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