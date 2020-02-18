«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин не набрал очки в пятом матче подряд - Советский спорт
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18 февраля 2020 06:09Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин не набрал очки в пятом матче подряд

Хоккеисты «Вегаса» обыграли «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе «Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились Ник Холден (4-я минута), Райлли Смит (18) и Макс Пачиоретти (35). У «Кэпиталз» дублем отметился Ти Джей Оши (49, 51).

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал результативную передачу.

Отметим, что, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не может набрать очки на протяжении пяти матчей.

После этой игры «Вашингтон» набрал 79 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, а «Вегас» с 70 очками занимает на Западе пятое место.

В следующем матче «Кэпиталз» дома сыграют с «Монреалем», а «Голден Найтс» на своем льду встретятся с «Тампа-Бэй».

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