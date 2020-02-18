Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Сан-Хосе» Хоккеисты «Флориды» обыграли «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

В составе «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов (5-я минута), Майк Хоффман (32), Колтон Сивиор (51), Антон Строльман (58) и Винсент Трочек (60). У «Шаркс» отличились Дилан Гэмбрелл (12), Кевин Лабанк (55) и Тимо Майер (59).

Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.

После этой игры «Флорида» набрала 68 очков и расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 56 очками занимает на Западе 13-е место.

В следующей встрече «Пантерз» в гостях сыграют против «Анахайма», а «Шаркс» на выезде встретятся с «Нью-Джерси».