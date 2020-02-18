Джон Таварес: Матчи против «Питтсбурга» и «Вашингтона» многое скажут о состоянии «Торонто»

- Они играют с большим куражом и очень старательно. Эти два матча очень важны. Они многое скажут о состоянии нашей команды, - цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.
Добавим, что на данный момент «Торонто» набрал 70 очков в 60 встречах сезона и занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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