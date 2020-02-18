Джон Таварес: Матчи против «Питтсбурга» и «Вашингтона» многое скажут о состоянии «Торонто» Капитан «Торонто» Джон Таварес поделился мнением о предстоящих матчах регулярного чемпионата против «Питтсбурга» и «Вашингтона».

- Они играют с большим куражом и очень старательно. Эти два матча очень важны. Они многое скажут о состоянии нашей команды, - цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

Добавим, что на данный момент «Торонто» набрал 70 очков в 60 встречах сезона и занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.