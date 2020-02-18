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Уэбер может вернуться в состав «Монреаля» в матче против «Детройта» - Советский спорт
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18 февраля 2020 07:42Хоккей

Уэбер может вернуться в состав «Монреаля» в матче против «Детройта»

Защитник Ши Уэбер может сыграть за «Канадиенс» во вторник.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен сказал, что капитан «Монреаля» может сыграть во встрече с «Ред Уингз». Также во вторник в состав «Канадиенс» после травм могут вернуться нападающие Пол Байрон и Джонатан Друэн.

Отмечается, что Уэбер в понедельник тренировался в паре с Беном Широ и работал в первой бригаде большинства.

Напомним, что защитник не играет с 4 февраля из-за травмы левой лодыжки. Ожидалось, что время на восстановление займет от четырех до шести недель.

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