Уэбер может вернуться в состав «Монреаля» в матче против «Детройта» Защитник Ши Уэбер может сыграть за «Канадиенс» во вторник.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен сказал, что капитан «Монреаля» может сыграть во встрече с «Ред Уингз». Также во вторник в состав «Канадиенс» после травм могут вернуться нападающие Пол Байрон и Джонатан Друэн.

Отмечается, что Уэбер в понедельник тренировался в паре с Беном Широ и работал в первой бригаде большинства.

Напомним, что защитник не играет с 4 февраля из-за травмы левой лодыжки. Ожидалось, что время на восстановление займет от четырех до шести недель.