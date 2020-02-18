Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампа-Бэй» победу над «Колорадо» Хоккеисты «Тампа-Бэй» в овертайме одержали победу над «Колорадо» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн (25-я минута), Кэмерон Гонс (26) и Стивен Стэмкос (34), у «Эвеланш» отличились Андре Бураковски (5), Натан Маккиннон (39) и Валерий Ничушкин (53).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Никита Кучеров (64).

После этой игры «Тампа-Бэй» набрала 85 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, у «Колорадо» с 73 очками занимает на Западе третье место.

В следующем матче «Лайтнинг» в гостях сыграют против «Вегаса», а «Эвеланш» на своем льду встретятся с «Айлендерс».