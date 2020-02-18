Кучеров обновил личный рекорд - Советский спорт
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18 февраля 2020 09:10ХоккейТрофименко Кирилл

Кучеров обновил личный рекорд

Он признан первой звездой матча с «Колорадо».

Никита Кучеров в матче против «Колорадо» продлил свою результативную серию до 14 игр (12 заброшенных шайб и столько же передач), что стало для него рекордом в НХЛ.

По данному показателю он занимает второе место в истории «молний», уступая только Стивену Стэмкосу с серией аж из 18 игр.

Всего на счету российского бомбардира в этом сезоне уже 73 очка (29 + 44). Такими темпами он скоро догонит и Артемия Панарина.

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