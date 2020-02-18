Ти-Джей Оши: Невозможно сказать волшебное слово, чтобы все починить - Советский спорт
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18 февраля 2020 09:17Хоккей

Ти-Джей Оши: Невозможно сказать волшебное слово, чтобы все починить

Форвард «Вашингтона» Ти-Джей Оши прокомментировал поражение команды в матче против «Вегаса» (2:3).

- Невозможно сказать волшебное слово или написать его маркером вон на той доске, чтобы все починить. Это должны сделать парни, находящиеся в этой комнате. Я сам, Оу (Овечкин), Ник (Бэкстрем), Джон (Карлсон), Холтц - все лидеры. Сделать так, чтобы парни были готовы с первых секунд - это наша ответственность, - цитирует Оши официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой игры «Вашингтон» с 79 очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» дома сыграют с «Монреалем».

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