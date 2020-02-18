Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ Российский форвард принес «Тампе» победу в овертайме и продлил победную серию «молний».

Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» признан второй звездой прошедшего игрового дня НХЛ. Он забил в овертайме решающую победную шайбу в ворота «Колорадо», что позволило «молниям» продлить свою продолжительную победную серию.

Первой звездой признан нападающий «Калгари» Эндрю Манжипан, оформивший хет-трик в ворота «Анахайма».

Третьей звездой стал голкипер «Аризоны» Антти Раанта, отразивший 28 бросков в игре с «Айлендерс». Благодаря ему «койоты» одержали победу со счетом 2:1.