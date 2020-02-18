Никита Кучеров: Играли не лучшим образом, но главное победили Российский форвард «Тампы» прокомментировал одиннадцатую победу подряд своего клуба.

Никита Кучеров принес своей команде «Тампа-Бэй» победу в овертайме в гостевой встрече с грозным «Колорадо». Эта виктория стала для южан рекордной в их истории — одиннадцатой подряд.

«Мы сегодня играли не лучшим образом, но все равно победили. Нам нужно прибавить во многих аспектах, потому что впереди нас ждут встречи со многими хорошими командами», — приводит слова Кучерова сайт НХЛ.

Россиянин в матче против «Колорадо» продлил свою результативную серию до 14 игр (12 заброшенных шайб и столько же передач), что стало для него рекордом в НХЛ.

По данному показателю он занимает второе место в истории «молний», уступая только Стивену Стэмкосу с серией из 18 игр.

Всего на счету российского бомбардира в этом сезоне уже 73 очка (29 + 44).