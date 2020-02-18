Защитник «Салавата» Ларсен: Не вижу причин, почему бы нам не дойти в плей-офф до самого верха Защитник «Салавата» Филип Ларсен поделился ожиданиями от матчей плей-офф Кубка Гагарина.

– Я не могу сказать, что мы сейчас специально стараемся зайти в плей-офф с шестого места. Гораздо важнее – в каком мы будем физическом и психологическом состоянии. Да, тем для разговоров среди экспертов и болельщиков много. Но реальное положение дел знают только игроки и тренеры. С кем бы ни предстояло играть, нужно выходить и побеждать, иначе нет смысла. В плей-офф нет возможности вернуться назад, если ты что-то сделал неправильно. В хоккее, да и в других видах спорта, происходит множество сенсаций. Все их помнят. Я не вижу причин, почему бы нам не пройти далеко в плей-офф, до самого верха, – цитирует Ларсена пресс-служба КХЛ.

Напомним, что благодаря домашней победе над «Сочи» (2:0) уфимский клуб гарантировал себе выход в плей-офф. Подопечные Николая Цулыгина занимают шестое место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 59 матчах. При текущих раскладах соперником уфимцев станет «Барыс».

Что касается Ларсена, то 30-летний датчанин в нынешнем сезоне набрал 31 (9+22) очко в 58 встречах.