«Ак Барс» обыграл «Авангард» и выиграл Восточную конференцию Омичам казанцев уже не догнать.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард» завершился со счетом 5:3 (2:0, 0:0, 3:3).

В составе казанского клуба шайбы забросили Эмиль Галимов (2-я минута), Станислав Галиев (20-я), Джастин Азеведу (44-я в большинстве), Дмитрий Воронков (49-я в большинстве) и Михаил Фисенко (53).

Лишь после этого «Авангарду» удалось распечатать ворота Тимура Билялова. На 54-й отличился Роб Клинкхаммер, 56-й – Егор Мартынов, а за шесть секунд до финальной сирены – Павел Дедунов.

«Ак Барс» с тремя победами подряд лидирует в Восточной конференции, набрав 89 очков в 58 матчах. «Авангард» занимает второе место, имея 82 очка после 59 игр. Таким образом, омский клуб уже не сможет обойти казанцев в турнирной таблице регулярного чемпионата.

20 февраля «Ак Барс» сыграет в гостях со «Спартаком», 21 февраля «Авангард» примет «Йокерит».