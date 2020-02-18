«Локомотив» дома победил «Витязь» Встреча прошла в Ярославле.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Витязь» завершился поражением подмосковного клуба – 5:1.

В составе победителей отличились Александр Свитов, Магнус Пяярви-Свенссон, Артур Каюмов, а также Владимир Ткачев и Александр Полунин. У гостей это сделал Пекка Йормакка.

После этой встречи «Локо» занимает 6-е место в таблице «Запада», набрав 68 очков. В активе «Витязя» – 61 очко и 7-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» – «Витязь» – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Голы: Свитов (Денисенко, Кронвалль), 05:08 – 1:0; Йормакка (Чернов, Хауден, бол), 09:40 – 1:1; Пяярви (Ткачев, Рафиков, бол), 32:15 – 2:1; Каюмов (Рфиков, Алексеев), 41:03 – 3:1; Ткачев (мен), 56:45 – 4:1; Полунин (Свитов, Беляев), 57:54 – 5:1