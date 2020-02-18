«Спартак» проиграл в Москве нижегородскому «Торпедо» Ворота красно-белых защищал Юлиус Гудачек.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Торпедо» завершился в пользу нижегородского клуба – 3:2.

В составе победителей отличились Джордан Шредер, оформивший дубль, а также Станислав Бочаров. У хозяев это сделали Максим Цыплаков и Яков Рылов.

После этой встречи команда Олега Знарка занимает 5-е место в таблице «Запада», набрав 72 очка. У «Торпедо» – 60 очков и 8-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» – «Торпедо» – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Шредер (Орлов), 02:44 – 0:1; Цыплаков (Вишневский, Юньков, мен), 37:56 – 1:1; Рылов, 45:35 – 2:1; Бочаров (Шор, Белевич), 48:31 – 2:2; Шредер (Волченков, Аляев), 52:01 – 2:3