Дмитрий Квартальнов: Пропустили три шайбы в конце, остался осадок - Советский спорт
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18 февраля 2020 22:36ХоккейШарафудинов Виктор

Дмитрий Квартальнов: Пропустили три шайбы в конце, остался осадок

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал победу над «Авангардом».

Победив на своей площадке «Авангард», «Ак Барс» обеспечил себе первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата (5:3). К 53-й минуте казанцы выигрывали 5:0, но в концовке пропустили три шайбы, что по словам главного тренера команды Дмитрия Квартальнова «оставило осадок».

«Было очень много удалений, особенно в первой половине матча, – цитирует пресс-конференцию Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». – В меньшинстве здорово сыграли. Ребята дали нам шанс победить. «Авангард» мощно начал, создавал моменты, где-то Билялов здорово играл на последнем рубеже. Но столько меньшинства – это серьезный момент. Хорошо, что потом забили в большинстве. Пришло и наше время. В концовке надо было 6 минут сыграть более солидно. Так получилось, что 3 пропущенных гола. Поэтому остался осадок.

Молодой мальчишка Воронков по делу выходит в составе – это факт. Он вполне заслуживает это место».

«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции, набрав 89 очков в 58 матчах. «Авангард» занимает второе место, имея 82 очка после 59 игр. Таким образом, омский клуб уже не сможет обойти казанцев в турнирной таблице регулярного чемпионата.

20 февраля «Ак Барс» сыграет в гостях со «Спартаком».

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