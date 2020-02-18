Боб Хартли: Про первые 50 минут сказать нечего, одно разочарование Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение от «Ак Барса».

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде уступил «Ак Барсу» со счетом 3:5, что досрочно сделало казанцев победителями Восточной конференции. По ходу встречи «Ак Барс» выигрывал 5:0, и лишь в последние семь минут команде Боба Хартли удалось показать себя, организовав три шайбы.

«Про первые 50 минут сказать нечего – это большое разочарование, в том числе, и для Эмиля Гарипова, – цитирует пресс-конференцию Хартли официальный сайт КХЛ. – Все знают, что для него это был большой матч, и мы не помогли ему, оставив одного посреди сражения. Нужно вынести уроки из случившегося.

Нам повезло – не всегда удается заполучить посреди сезона отличного вратаря, обладателя Кубка Гагарина, каким является Гарипов. У них с Бобковым хорошие отношения, они друзья, нет никакого беспокойства – легко принимать решение. Кто бы ни был в воротах – мы знаем, что будет отличная игра и помощь команде от вратаря».

«Ак Барс» с тремя победами подряд лидирует в Восточной конференции, набрав 89 очков в 58 матчах. «Авангард» занимает второе место, имея 82 очка после 59 игр. Таким образом, омский клуб уже не сможет обойти казанцев в турнирной таблице регулярного чемпионата.

21 февраля «Авангард» примет «Йокерит».