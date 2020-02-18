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Дэвид Немировски: Важный результат, но спокойно пока себя не чувствуем - Советский спорт
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18 февраля 2020 23:38ХоккейШарафудинов Виктор

Дэвид Немировски: Важный результат, но спокойно пока себя не чувствуем

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал победу над «Спартаком».

Нижегородское «Торпедо» обыграло в Москве «Спартак» со счетом 3:2. Главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски отметил, что его команда по-прежнему не может чувствовать себя спокойно, поскольку путевка в плей-офф пока не завоевана.

«Интересный хоккей, тщательно разбирали соперника, – цитирует пресс-конференцию Немировски «Р-Спорт». – Нам важно было победить, это было видно по настрою. Даже пропустив второй гол, играли и давили. Даже больше стали давить при 1:2, а надо было так играть при 1:0. Мы же давали моменты «Спартаку», неправильные решения шли. Это важная победа, но спокойно пока себя не чувствуем. Надо выигрывать следующие матчи».

«Торпедо» занимает восьмое место в Западной конференции, на пять очков опережая «Сочи». При этом нижегородцы провели 59 матчей, а сочинцы – 58.

20 февраля команда Немировски сыграет на выезде против СКА.

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