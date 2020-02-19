«Каролина» обыграла «Нэшвилл», Свечников забросил победную шайбу (видео) «Предаторз» потерпели первое поражение после трех побед подряд.

«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

Автором победной шайбы во втором периоде стал российский форвард гостей Андрей Свечников. 19-летний хоккеист набирает очки восемь матчей подряд. Всего на его счету 55 (24+31) очков в 59 матчах текущего сезона.

«Каролина» набрала 72 очка и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» - 10-й на Западе (65).

22 февраля «Харрикейнз» примут «Рейнджерс», а «Предаторз» сыграют в гостях против «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Каролина» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Джохансен, 21 — Стаал, 4. Свечников, 24. Нидеррайтер, 29. Ахо, 45.