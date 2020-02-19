Свечников повторил рекорд Фрэнсиса 37-летней давности

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников повторил рекорд клуба 37-летней давности.
В сегодняшнем матче против «Нэшвилла» (4:1) 19-летний форвард отметился заброшенной шайбой, продлив, тем самым, свою серию с набранными очками до восьми матчей подряд.
Таким образом, Свечников стал вторым тинейджером (до 20 лет) в истории клуба, который выдал две результативные серии минимум из восьми матчей в одном сезоне. Ранее подобного результата добивался Рон Фрэнсис в сезоне-1982/1983.
«Каролина» набрала 72 очка и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» - 10-й на Западе (65).
22 февраля «Харрикейнз» примут «Рейнджерс», а «Предаторз» сыграют в гостях против «Чикаго».
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