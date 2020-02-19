Барбашев считает, что «Сент-Луис» движется в правильном направлении Сегодня «Блюзмены» прервали серию из 5 поражений.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев рад, что его команда смогла прервать неудачную серию.

«Последние матчей 12 для нас были непростыми, но и сегодня, и в предыдущей игре, мы были хороши и делали шаги в правильном направлении. Наконец, мы были вознаграждены за это победой», - цитирует Барбашева официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Сент-Луис» одержал домашнюю победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Одним из главных героев встречи стал Барбашев. Российский нападающий забросил две шайбы и был признан первой звездой матча. Всего в текущем сезоне на его счету 24 (9+15) очка.

Голкипер Джордан Биннингтон отразил все 17 бросков по своим воротам.

«Сент-Луис» набрал 76 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Западной конференции. «Нью-Джерси» - 14-й на Востоке (54).

21 февраля «Блюзмены» примут «Аризону», а «Девилз» - «Сан-Хосе».