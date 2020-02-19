«Сибирь» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды Новосибирцы занимают пятое место в таблице Восточной конференции.

«Сибирь» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Микаэлем Руохамаа.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21, сообщает пресс-служба клуба.

⚡️Лучший бомбардир сезона Микаэль Руохомаа остается с нами еще на сезон! 🥳



ХК «Сибирь» договорился о подписании нового контракта с лучшим бомбардиром команды текущего сезона 31-летним финским нападающим Микаэлем Руохомой.



В 58 матча у форварда 43 очка (12+31). pic.twitter.com/ijCtwKJXqY — Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 19, 2020

Руохомаа выступает за «Сибирь» с мая 2019 года. В текущем сезоне он провел 58 матчей и набрал 43 (12+31) очка.

Новосибирский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 49 игр. Команда уже гарантировала себе участие в плей-офф.

20 февраля «Сибирь» сыграет в гостях против «Автомобилиста».