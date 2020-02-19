Проворов рассказал, как остановить Овечкина Надо просто не давать Александру бросать.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов рассказал, как надо останавливать другого отечественного игрока, бомбардира «Вашингтона» Александра Овечкина. В недавнем матче команда Проворова обыграла «столичных» в гостях со счетом 7:2.

«Нужно играть к Овечкину близко. Не давать бросать, всей пятеркой не давать входить ему в зону», — сказал защитник.

По его словам, любой команде надо больше контролировать шайбу, так как в этом случае у соперника почти не остается шансов забить.

Овечкин забил за свою карьеру в НХЛ 698 шайб. До знаковой отметки в 700 голов осталось немного, но в последних матчах форвард никак не может отличиться.