«Трактор» разгромил «Адмирал», клуб из Владивостока потерял шансы на выход в плей-офф

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Адмирал» завершился со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).
Ярослав Косов оформил дубль, отличившись на 30-й и 48-й минутах. По одной шайбе забросили Егор Фатеев (2-я), Вячеслав Основин (16-я) и Ник Бэйлин (59-я в большинстве).
Вратарь челябинцев Иван Федотов отразил все 22 броска хоккеистов «Адмирала».
Потерпев шестое поражение подряд, «Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф. Команда из Владивостока занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 59 матчах.
На восьмом месте в данный момент находится «Куньлунь Ред Стар», набрав 60 очков в 61 игре. Даже если «Адмирал» выиграет три оставшиеся встречи и догонит пекинский клуб по набранным очкам, то все равно окажется ниже по количеству побед в основное время.
«Трактор» сыграл «на ноль» впервые с 7 января, когда в гостях обыграл «Сочи» со счетом 2:0. Челябинский клуб занимает последнее 12-е место на Востоке, набрав 51 очко в 59 играх.
22 февраля «Трактор» примет «Сибирь», а «Адмирал» сыграет дома с рижским «Динамо».
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