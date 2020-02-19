«Трактор» разгромил «Адмирал», клуб из Владивостока потерял шансы на выход в плей-офф Вратарь челябинцев Иван Федотов отыграл «на ноль».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Адмирал» завершился со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Ярослав Косов оформил дубль, отличившись на 30-й и 48-й минутах. По одной шайбе забросили Егор Фатеев (2-я), Вячеслав Основин (16-я) и Ник Бэйлин (59-я в большинстве).

Вратарь челябинцев Иван Федотов отразил все 22 броска хоккеистов «Адмирала».

Потерпев шестое поражение подряд, «Адмирал» потерял шансы на выход в плей-офф. Команда из Владивостока занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 59 матчах.

На восьмом месте в данный момент находится «Куньлунь Ред Стар», набрав 60 очков в 61 игре. Даже если «Адмирал» выиграет три оставшиеся встречи и догонит пекинский клуб по набранным очкам, то все равно окажется ниже по количеству побед в основное время.

«Трактор» сыграл «на ноль» впервые с 7 января, когда в гостях обыграл «Сочи» со счетом 2:0. Челябинский клуб занимает последнее 12-е место на Востоке, набрав 51 очко в 59 играх.

22 февраля «Трактор» примет «Сибирь», а «Адмирал» сыграет дома с рижским «Динамо».