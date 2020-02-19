«Северсталь» одержала победу над московским «Динамо» Встреча прошла на домашней арене череповецкого клуба.

Хоккеисты «Северстали» нанесли поражение игрокам московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева добились победы в серии буллитов – 3:2 Б.

В их составе отличились Вадим Кудако, Александр Петунин, а также Владислав Кодола, в активе которого победный буллит. Две шайбы бело-голубых забросили Владимир Брюквин и Владислав Ефремов.

Таким образом, подопечные Владимира Крикунова занимают 4-е место в таблице «Запада», набрав 78 очков. У череповецкого клуба – 54 балла и 10-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» – «Динамо» (Москва) – 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Брюквин (Ефремов, Еременко), 04:40 – 0:1; Кудако (бол), 19:58 – 1:1; Ефремов (Зайцев, Алексеев), 32:56 – 1:2; Петунин (Кодола, Кулда), 48:43 – 2:2; Кодола (ПБ), 65:00 – 3:2