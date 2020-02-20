Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» (видео) В последних шести матчах нью-йоркцы одержали пять побед.

«Чикаго» на своем льду проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6 (0:1, 1:0, 2:5).

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал Павел Бучневич. Заброшенная шайба стала для него 15-й в сезоне. Еще один гол записал на свой счет Артемий Панарин. Всего он набрал 79 (30+49) очков в текущем сезоне. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 40.

«Рейнджерс» набрали 66 очков и занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. «Чикаго» - 12-й на Западе (60).

22 февраля клуб из Нью-Йорка сыграет в гостях против «Каролины», а «Блэкхокс» примут «Нэшвилл».

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«Чикаго» — «Рейнджерс» — 3:6 (0:1, 1:0, 2:5)

Голы: Кубалик, 23, 47. Каджула, 52 — Хытил, 2. Бучневич, 43. Строум, 45. Крайдер, 49. Панарин, 50. Зибанежад (Бучневич), 54.