«Даллас» обыграл «Аризону», Радулов и Гурьянов набрали три очка В последних шести матчах «Старз» одержали пять побед.

«Даллас» одержал домашнюю победу над «Аризоной» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

В составе победителей Денис Гурьянов набрал 2 (0+2) очка. Александр Радулов один раз ассистировал партнерам. Голкипер Антон Худобин участия в матче не принимал.

В составе гостей голевой передачей отметился защитник Илья Любушкин.

«Даллас» набрал 76 очков и вместе с «Сент-Луисом» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Аризона» - восьмая (68).

Следующим соперником обеих команд станет «Сент-Луис». «Койотис» сыграют с «Блюзменами» 21 февраля в гостях, а «Старз» примут соперника на своей площадке 22-го числа.

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Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Аризона» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Перри (Гурьянов), 3. Факса (Гурьянов), 37. Олексяк (Радулов), 52 — Холл, 33. Фишер (Любушкин), 39.