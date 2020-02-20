Александр Овечкин – о 700-й шайбе в карьере: Забью, когда получится, это вопрос времени Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что гарантировать команде попадание в плей-офф важнее, чем забросить 700-ю шайбу в карьере.

- Не уверен, что кто-то из нас об этом думает. Забью, когда получится. Это вопрос времени - завтра, послезавтра, не важно. Сейчас мы думаем, как нам наладить игру, гарантировать себе место в плей-офф. Тогда будем двигаться дальше, - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в последних пяти матчах нападающий не набирал очков. Сейчас на счету Овечкина 698 точных бросков.