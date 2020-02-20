Брайан Маклеллан: Думаю, что Овечкин хотел бы решить вопрос с 700-й шайбой как можно скорее Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан признал, что хоккеисты очень хотят помочь Александру Овечкину преодолеть отметку в 700 заброшенных шайб.

- Я смотрю со стороны, и вижу, что все хотят, чтобы он вышел на эту отметку. Каждый делает все, чтобы помочь ему. Мне кажется, что нам пошло бы на пользу, если бы мы просто играли в наш хоккей. Тогда все бы случилось само собой. Все утрясется. И вам надо его спросить, влияет ли на него эта ситуация. Думаю, что он хотел бы решить этот вопрос как можно скорее, - приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в последних пяти матчах нападающий не набирал очков. Сейчас на счету Овечкина 698 точных бросков.