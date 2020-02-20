«Айлендерс» проиграли «Колорадо», на счету Ничушкина результативная передача Хоккеисты «Колорадо» обыграли «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе «Эвеланш» отметились Йоонас Донской (10-я минута), Андре Бураковски (21) и Натан Маккиннон (48), у команды из Нью-Йорка отличился Брок Нельсон (58).

Отметим, что на счету российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, завершившего встречу с показателем полезности «+1», одна результативная передача, а голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 26 бросков из 29.

После этой игры «Эвеланш», прервавшие свою серию из трех поражений кряду, набрали 75 очков и расположились на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Айлендерс», потерпевшие четвертое поражение в чемпионате подряд, с 72 очками занимает на Востоке шестое место.

В следующем матче «Колорадо» сыграет в гостях против «Анахайма», а «Айлендерс» на своем льду встретятся с «Детройтом».