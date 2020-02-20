«Флорида» в гостях взяла верх над «Анахаймом», Бобровский признан первой звездой встречи - Советский спорт
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20 февраля 2020 09:08Хоккей

«Флорида» в гостях взяла верх над «Анахаймом», Бобровский признан первой звездой встречи

Хоккеисты «Флориды» обыграли «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе «Пантерз» отметились Александр Барков (20-я минута), Винсент Трочек (31), Алекси Саарела (35) и Маккензи Уигар (58), у «Дакс» отличился Макс Джонс (17).

Отметим, что голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 36 и был признан первой звездой встречи.

После этой победы «Флорида» набрала 70 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Анахайм» с 55 очками занимает на Западе 14-е место.

В следующем матче «Пантерз» в гостях сыграют против «Лос-Анджелеса», а «Дакс» на своем льду встретятся с «Колорадо».

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