«Миннесота» по буллитам взяла верх над «Ванкувером» Хоккеисты «Миннесоты» в серии буллитов обыграли «Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи составе «Уайлд» заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала (2-я минута), Люк Канин (34) и Алекс Гальченюк (56), у «Кэнакс» отличились Джей Бигл (21) и Джей Ти Миллер (42, 45).

В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Гальченюк.

После этой игры «Миннесота» набрала 63 очка и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Ванкувер» с 70 очками занимает на Западе пятое место.