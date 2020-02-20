Сергей Бобровский: С «Анахамом» вся команда здорово играла на протяжении всех 60 минут Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский – о победе над «Анахаймом» (4:1).

- Важнейшая победа. Вся команда здорово играла на протяжении всех 60 минут. Мы вовремя забили, ребята не щадили себя в своей зоне. Это была уверенная и хорошая победа. Выигрывать приятно. Надо просто продолжать работать друг для друга, - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в этой встрече Бобровский отразил 35 бросков из 36 и был признан первой звездой встречи.