Брайан Маклеллан: Наша позиция не менялась в течение сезона – «Вашингтону» нужен Холтби

- Наша позиция не менялась в течение сезона. Холтби нужен нам, и мы хотим бороться за Кубок. Мы хотим, чтобы он вышел на пик формы к окончанию чемпионата. После сезона мы встретимся с Брэйденом и поговорим. Самсонов играет замечательно, но он еще молод. Он проводит первый сезон и все еще растет. Мы встретимся и все обсудим после сезона, - приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.
Напомним, что 1 июля у 30-лентего канадского голкипера заканчивается срок действия контракта.
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