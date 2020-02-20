Брайан Маклеллан: Наша позиция не менялась в течение сезона – «Вашингтону» нужен Холтби Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что в команде не намерены расставаться с голкипером Брэйденом Холтби.

- Наша позиция не менялась в течение сезона. Холтби нужен нам, и мы хотим бороться за Кубок. Мы хотим, чтобы он вышел на пик формы к окончанию чемпионата. После сезона мы встретимся с Брэйденом и поговорим. Самсонов играет замечательно, но он еще молод. Он проводит первый сезон и все еще растет. Мы встретимся и все обсудим после сезона, - приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 1 июля у 30-лентего канадского голкипера заканчивается срок действия контракта.