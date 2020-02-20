Артемий Панарин: Нет времени на всякие веселухи Ранее хоккеист выступал за «Чикаго» и «Коламбус».

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своей жизни, отметив, что у него практически нет свободного времени.

«Конечно, в Нью-Йорке больше русских, чем в Чикаго. Но мне сейчас не удается ни с кем познакомиться. Потому что идет сезон. И нет времени на всякие веселухи. Ведь если ты с русскими встречаешься, это опасно! Поэтому я сейчас – домашний.

Особого веселья с русскими в «Рейнджерс» нет, у нас матчи идут через день. Большого традиционного сплочения не получается», – цитирует игрока «Матч ТВ».

Напомним, Панарин перебрался в «Рейнджерс» летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 58 матчей и набрал 79 (30+49) очков.