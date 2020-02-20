«Амур» уступил рижскому «Динамо» в матче КХЛ Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

Хоккеисты рижского «Динамо» добыли победу в гостевом матча регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром».

Латвийцы добились победы, одолев соперника в серии буллитов – 2:1 Б. В их составе отличились Роберт Мамчицс, а также Микелис Редлихс, ставший автором победного буллита. У «Амура» это сделал Владислав Ушенин.

Таким образом, российский клуб, набрав 59 очков, занимает 9-е место в таблице «Востока», а «Динамо» расположилось на 11-й позиции в таблице «Запада». На счету команды 39 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» – «Динамо» (Рига) – 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Владислав Ушенин (Витасек, Вячеслав Ушенин); 05:52 – 1:0. Мамчицс (Джериньш); 11:45 – 1:1. Редлихс; 65:00 – 1:2