«Автомобилист» обыграл «Сибирь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Сибирь» завершился со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
На 31-й минуте нападающий хозяев Найджел Доус открыл счет, а на 32-й Александр Кучеревянко закрепил лидерство «Автомобилиста». На 35-й форвард гостей Данил Романцев реализовал большинство, однако «Сибири» не удалось отыграться. На 59-й Питер Холланд направил шайбу в пустые ворота новосибирцев, заработав свое второе очко в матче.
«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 60 встречах. «Сибирь» идет рядом на 5-й позиции с 70 очками после 59 игр. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф.
В трех предыдущих матчах нынешнего сезона против «Автомобилиста» новосибирский клуб одержал три победы.
22 февраля «Сибирь» встретится на выезде с «Трактором». 25 февраля «Автомобилист» сыграет в гостях с «Авангардом».
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