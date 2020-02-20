«Сочи» в овертайме обыграл «Витязь» благодаря голу Стремвалля Обе команды борются за выход в плей-офф.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Витязь» завершился со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). По ходу встречи хозяева уступали 1:2, однако добыли победу в овертайме.

На 15-й минуте счет открыл форвард «Сочи» Вячеслав Лещенко, но по ходу встречи «Витязь» вышел вперед. На 25-й Александр Семин реализовал большинство, а на 44-й отличился Якуб Ержабек.

Спустя 54 секунды после гола чешского защитника гостей Денис Мосалев сделал счет 2:2, а на второй минуте овертайма шведский форвард Мальте Стремвалль оформил победу сочинцев.

«Витязь», проиграв в третий раз подряд, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 59 матчах.

На восьмом месте идет «Торпедо» (61 очко, 60 игр), а «Сочи» находится на девятом, имея 57 очков после 59 игр.

22 февраля «Витязь» сыграет в гостях с «Северсталью», а «Сочи» примет «Торпедо».