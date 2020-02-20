Дмитрий Квартальнов – о поражении «Спартаку»: Шесть пропущенных голов – это очень много Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Спартака» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Неплохо сыграли первый период, но шесть пропущенных голов – это очень много. Вообще, когда мы забиваем три гола на поле соперника, мы должны выигрывать такие матчи. Второй и третий периоды мы с самого начала проспали. Ничего, будем разбираться, работать и двигаться дальше. И я, и команда хотели выиграть этот матч – не получилось. У нас сегодня было очень много моментов, возьмите статистику вратарей: у соперника – около 90% отраженных бросков, у нас – 72%. При таком проценте матчи не выигрываются. Может быть, не хватило более мастеровитых хоккеистов. Но ничего страшного. Моменты были, не сумели забить, а в обратную получаем – это хоккей, – цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» гарантировал себе первое место в Восточной конференции – в их активе 89 набранных очков. В следующем матче казанцы сыграют дома с минским «Динамо».